vorher festgelegte Strategie

Als ich anfing, ungefähr 20 Jahre Golf vor hatte ich eine Menge von Verbesserungen zu machen, wenn ich gut werden wollte. Ich las viele Bücher und dann auf die Driving Range gehen würde.

Zuerst wurde ich noch schlimmer als ich brokerbetrug über die Hunderte von Dingen zu denken, habe ich versucht, sollte während meines Golfschwung zu tun, den Ball richtig zu treffen. Das war ein Teil des Lernprozesses, aber es gab zu viele Informationen zu verarbeiten, wenn ich tatsächlich die Schaukel zu machen.

Ich schließlich Golf auf eine Sache verengt – „Swing Gedanken." Swing Gedanken sind 1 oder 2, und nur 1 oder 2 Dinge, denken Sie kurz vor oder während der Schaukel. Mein Schwung Gedanken ändern sich ständig, je nachdem, wie ich den Ball bin schlagen, aber sie kommen immer aus einer Kerngruppe von etwa 6 oder 7 Ideen, die mich auf einem soliden Golfschwung fokussiert halten (an dieser Stelle habe ich verstanden, die Grundlagen der ein gute Golfschwung, wie ein Händler, der in der Zeit, eine gute Strategie zu entwickeln oder zu lernen gesetzt hat).

Eines Tages könnte ich halten muss mich daran erinnern, über eine volle Umdrehung immer, wenn ich etwas steif bin, und an einem anderen Tag kann ich mich daran erinnern, meine „Ebenen" zu halten (nicht fallen und während des Schwungs steigend).

Die Schaukel Gedanken halten mich darauf konzentriert, was ich tun muss, wenn ich zu kämpfen, egal aus welchem Grund, es zu tun.

Es half definitiv nur mein Golfspiel auf ein oder zwei Dinge (vorzugsweise eine) jedes Mal wenn ich einen Schwung nehmen konzentrieren. Also als eine logische Erweiterung macht es Sinn, einige haben "Handel Gedanken."

Im Grunde jeder von uns wissen, dass wir gewisse Tendenzen, die uns in Schwierigkeiten geraten. Im Devisen habe ich eine Tendenz zu traden. So, während ich meine Forex-Charts für den Handel suchen bin Überwachung nur ich über eine Sache denken „an den Plan halten!"

Durch die kontinuierliche meine Aufmerksamkeit wieder auf diesem einfachen Gedanken zu bringen bin ich ständig daran erinnert, dass ich nur die Geschäfte übernehmen kann, dass meine Strategie Kriterien entsprechen. Jeder Handel Ich nehme, dass ich nicht über eine vorher festgelegte Strategie für die ist nur eine zufällige Glücksspiel und zu vermeiden.

Warum fragen Sie mich nicht, aber wenn ich Futures handeln habe ich eine Tendenz, ein bisschen mehr ängstlich zu sein, wobei nicht immer die Trades, die ich sollte (die entgegengesetzte Tendenz ich habe, wenn ich Forex-Handel). Vielleicht ist es, weil ich nicht Futures für so lange, oder so viel gehandelt haben, wie ich Forex gehandelt haben; was auch immer der Grund ist, ein Handels Gedanken, die mir hilft, die Trades nehmen ich angeblich bin.

Da mein Ansatz Futures zum Handel etwas subjektiver als meine Forex-Ansatz ist, habe ich ein paar Gedanken zu verschiedenen Zeiten verwendet, die mit ihnen verbunden verschiedene Bedeutungen haben.

Vor einem Handel oder während ich warte / aufpassen, ich denke nur an „Umwelt“. Das Wort sagt mir, auf dem Marktumfeld zu konzentrieren, zum Beispiel, was die Trendrichtung ist? Groß oder wenig Bewegung? Sind meine normale Anschläge und Ziele angemessen für die aktuelle Volatilität?

Im Grunde ist dies hilft mir bestimmen, in welche Richtung ich handeln sollte, und ob es sich um hohe Wahrscheinlichkeit oder nicht.

Sobald ich mich entschieden habe, wenn die Umgebung ist günstig für den Handel denke ich „Günstig Umwelt“, die mir das Vertrauen gibt, den Abzug zu ziehen, wenn ein Trade-Setup auftritt.

Wenn ich die Umwelt ist ungünstig für den Handel mit meiner Strategie bestimmen, dann erinnere mich ich „Ungünstige Umwelt.“ Ständig Das bin ich aus der Trades hält ich nicht in sein sollte. Es ist ein ständiger Prozess der Neubewertung, ob die Umgebung günstig oder ungünstig ist, aber es ist immer der eine oder andere; Ich erinnere mich immer wieder, welche es ist.

Ähnlich wie der Forex-Beispiel hält diese Methode mich auf dem richtigen Weg und hilft mir, meine Strategie bleiben.

Schlusswort

Isolieren Sie einige Ihrer allgemeinen Probleme in den Handel, und dann versuchen, mit einer sehr kurzen und prägnanten Aussage zu kommen, die Sie auf hilft konzentrieren, was Sie tun müssen, um dieses Problem zu überwinden. Verwenden Sie affirmative Aussagen, die Ihnen sagen, was Sie zu tun, im Gegensatz zu Ihnen sagen, was zu nicht tun. Zum Beispiel, „an den Plan halten!“ Ist viel mehr bejahend und produzieren wahrscheinlich bessere Ergebnisse als „Do aus dem Plan nicht abweichen!“ Letzteres eine negative Konnotation hat.

Die Arbeit an dieser Aussage, die / dachte an die Spitze Ihres Geistes, wenn der Druck nach oben wird angekurbelt. Dies wird dazu beitragen, alle anderen in Konflikt stehenden Stimmen im Kopf wegzuschieben sage Ihnen, einen Beruf zu machen sollte man nicht, oder nicht, einen Beruf zu ergreifen, sollten Sie.